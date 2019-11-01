وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الودعاني “

العارضة - فضة عطيف

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجموع من المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم بجامع الراجحي بالعارضة ؛ صلاة الميت على الشهيد الجندي أول سلطان يحي محمد الودعاني أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

كما قدم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، التعازي ، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذو الشهيد ” الودعاني ” عن فخرهم واعتزازهم بإستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، وكيل محافظة العارضة الأستاذ يحي بن جبريل الحكمي وعدداً من المشايخ وأهالي المحافظة وزملاء الشهيد.