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وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الودعاني “

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الودعاني “

منطقة جازان

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الودعاني “

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الودعاني “
http://almnatiq.net/?p=793227
العارضة - فضة عطيف

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجموع من المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم بجامع الراجحي بالعارضة ؛ صلاة الميت على الشهيد الجندي أول سلطان يحي محمد الودعاني أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
كما قدم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، التعازي ، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذو الشهيد ” الودعاني ”  عن فخرهم واعتزازهم بإستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، وكيل محافظة العارضة  الأستاذ يحي بن جبريل الحكمي وعدداً من المشايخ وأهالي المحافظة وزملاء الشهيد.

 

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