احدث الأخبار

أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر
أبرز المواد
 هدف يعلن عن إطلاق البرنامج التدريبي “جدير” ويستهدف الباحثين عن عمل لإكسابهم مهارات مهنية ترفع نسبة توظيفهم بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الودعاني “
منطقة جازان
 اختتام ورشة عمل قياس فاعلية أداء معسكرات الخدمة العامة بالحج
منطقة الرياض
 تعليم القصيم يستضيف مشروع المهارات الأدبية
منطقة القصيم
 وزير العمل يصدر قرارًا يقضي بتحديد وتنظيم فترة العمل الليلي وتحديد مزايا وتعويضات العاملين
أبرز المواد
 بطل العالم للفورمولا واحد الإسباني “فرناندو ألونسو” حاضرا في رالي العُلا نيوم
منطقة تبوك
 ورشة عمل لمناقشة الاستثمار والحراك السياحي بتبوك
منوعات
 نائب وزير الداخلية يرأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام
أبرز المواد
 أسعار الذهب تنخفض بفعل جني أرباح بعد بيانات قوية لمصانع الصين
أبرز المواد
 لبنان.. اقتحام جمعية المصارف والأمن يعتقل 4 متظاهرين
أبرز المواد
 عمره 34 عاما لكنه يبدو طفلا
أبرز المواد
أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر

أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر

أبرز المواد
هدف يعلن عن إطلاق البرنامج التدريبي “جدير” ويستهدف الباحثين عن عمل لإكسابهم مهارات مهنية ترفع نسبة توظيفهم بالقطاع الخاص

هدف يعلن عن إطلاق البرنامج التدريبي “جدير” ويستهدف الباحثين عن عمل لإكسابهم مهارات مهنية ترفع نسبة توظيفهم بالقطاع الخاص

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الودعاني “

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الودعاني “

منطقة جازان
اختتام ورشة عمل قياس فاعلية أداء معسكرات الخدمة العامة بالحج

اختتام ورشة عمل قياس فاعلية أداء معسكرات الخدمة العامة بالحج

منطقة الرياض

أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر

أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر
http://almnatiq.net/?p=793238
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، قراراً بالموافقة على إنشاء لجنة لمكافحة ظاهرة التصحر، بناء على المقترح الذي رفعه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية استناداً للدراسة التي رفعتها غرفة الشرقية.
وتضم اللجنة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية مثل شرطة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري، وغرفة الشرقية، والجمعيات والأشخاص المهتمين بهذا الشأن.
وتتلخص مهام اللجنة في العمل على المحافظة على الرقعة الخضراء، والعمل على زيادتها عبر حملات التشجير، والعمل على الحد من آثار العمليات الصناعية على البيئة، بالإضافة إلى تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وأهلية وغير ربحية.
وتأتي الموافقة تزامناً مع اليوم العالمي للمدن، الذي يأتي متمماً لأهداف التنمية المستدامة، ويقام اليوم في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

روابط ذات صلة

هدف يعلن عن إطلاق البرنامج التدريبي “جدير” ويستهدف الباحثين عن عمل لإكسابهم مهارات مهنية ترفع نسبة توظيفهم بالقطاع الخاص

هدف يعلن عن إطلاق البرنامج التدريبي “جدير” ويستهدف الباحثين عن عمل لإكسابهم مهارات مهنية ترفع نسبة توظيفهم بالقطاع الخاص
وزير العمل يصدر قرارًا يقضي بتحديد وتنظيم فترة العمل الليلي وتحديد مزايا وتعويضات العاملين

وزير العمل يصدر قرارًا يقضي بتحديد وتنظيم فترة العمل الليلي وتحديد مزايا وتعويضات العاملين
نائب وزير الداخلية يرأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام

نائب وزير الداخلية يرأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*