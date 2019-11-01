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الكشافة السعودية تبدأ مُشاركتها في برنامج جائزة ” رسل السلام ” بالكويت

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الكشافة السعودية تبدأ مُشاركتها في برنامج جائزة ” رسل السلام ” بالكويت

الكشافة السعودية تبدأ مُشاركتها في برنامج جائزة ” رسل السلام ” بالكويت
http://almnatiq.net/?p=793249
الكويت - مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم مُشاركتها في برنامج جائزة ابطال رسل السلام 2019 ، الذي تستضيفه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية ، ويشارك فيه 44 مشارك يمثلون 38 جمعية كشفية وطنية حول العالم .

وقد أفتتح البرنامج الذي يُقام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر بن مبارك الحمد الصباح ،  بحضور رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله بن محمد الطريجي ، ورئيس جائزة رسل السلام الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد  ، وعددٍ من الشخصيات الكشفية في المنظمة الكشفية العالمية ، والمنظمة العربية .

والقى خلال حفل الأفتتاح الدكتور عبدالله الطريجي كلمة رحب فيها بالمشاركين ، وتناول اهمية العمل الكشفي والجائزة واحتضان دولة الكويت لتلك المناسبة برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء ، وتحدث في حفل الافتتاح رئيس الجائزة الدكتور عبدالله الفهد أكد فيها على أهمية الجائزة ، ودور العمل الكشفي في خدمة المجتمعات من خلال تحقيق مشروع رسل السلام لأكثر من مليار ساعة عمل  ، واثنى على الكشافة الكويتية في تنظيمها للعديد من الفعاليات الكشفية العالمية في وقت واحد برعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يسهم في دعم وتنشيط  الحركة الكشفية على المستوى العربي والاقليمي والعالمي  ، ثم القى نائب المدير الإقليمي للإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي كلمة تناول فيها أهداف البرنامج واهميته للجمعيات الكشفية الوطنية ، انطلقت بعد ذلك ورش العمل بإشراف السيد جاكوب ميوراي ، والسيدة سنيتا كاردوا من المنظمة الكشفية العالمية .

وستستمر الفعاليات التي تشتمل على جائزة رسل السلام 2019 ، وتدريب ممثلي شباب المنظمة الكشفية العالمية ، والتدريب الاقليمي الكشفي من أجل اهداف التنمية المستدامة ، حتى الرابع من شهر نوفمبر الحالي ، ويمثل الكشافة السعودية فيه القائدة نجود الشمري، والقائدين عبدالعزيز الشمري ، ومعاذ النجيفان .

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