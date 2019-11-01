حرم أمير الشرقية ترعى تخريج طالبات الكلية التقنية العالمية بالقطيف غدا السبت

الدمام - عادل الزهراني

ترعى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء غدا السبت حفل تخريج 561 خريجة من الكلية التقنية العالمية للبنات في القطيف.

وتحظى الكلية التي تشرف عليها كليات التميز أحد أذرع المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني بإقبال كبير من الطالبات اللاتي تجاوز عددهن 1800 طالبة، يدرسن في العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي والتي من أبرزها: المبيعات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وإدارة المشاريع الصغيرة، وخدمة العملاء، إضافة إلى الفعاليات والتخطيط، والصحة والسلامة المهنية.

وتساهم الكلية في تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية بالشراكة مع كلية لينكون البريطانية، وفي تغذية السوق السعودي بالكفاءات الوطنية المؤهلة بأعلى معايير المعرفة والتدريب لتوطين شواغر الوظائف بالخريجات من الإناث في قطاعات العمل المختلفة ولسد حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية في العديد من التخصصات.

يذكر أن كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وتوفير أفضل الممارسات العالمية، مما يتلائم مع رؤية المملكة 2030م.