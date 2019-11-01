د.التويجري : نعمل على تأهيل مديري الموارد البشرية كمدربين لرفع المستوى المهني للموظفين من الاداريين والإداريات

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أكد مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور صالح التويجري، حرص وزارته على إحداث نقلة نوعية ستنعكس على خارطة منظومتها التعليمية والإدارية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، والذي اصبحنا جميعاً نتلمس اثرهما الايجابي على ارض الواقع، نتيجة للحراك الحثيث والاشراف المباشر على تبني البرامج التطويرية والنوعية من قبل وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، وبمتابعة من قبل معالي النائب ومعالي المساعد، وذلك ترجمتاً لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030 التي تسعى حكومتنا الرشيدة “وفقها الله” إلى أن تجعلها واقعًا يعيشه ابن هذا الوطن وينعم به.

كما لفت الدكتور صالح التويجري، خلال وقوفه ومتابعته لفعاليات برنامج إعداد المدربين الذي نظمته وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية بإشراف المشرف العام على الوكالة الدكتور محمد الهران، ممثلة في الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية، والتي استضافة فعالياتها إدارة تعليم الشرقية على مدى خمسة أيام واختتمت أمس الخميس، وسط مشاركة مديري الموارد البشرية ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد البشرية ممثلين لـ 11 منطقة ومحافظة تعليمية، بفندق النوفتيل بالدمام ، لافتاً إلى أن الهدف الحقيقي من تنفيذ هذا البرنامج والذي أقيم وفق خطة الوكالة بالتزامن في أربعة مناطق تعليمية وشارك فيها أكثر من مائة مشارك ممثلين لكافة مديري الموارد البشرية ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد على مستوى الإدارات والمحافظات التعليمية بالمملكة يتمثل في إعدادهم كمدربين معتمدين ومتمكنين من تنفيذ دورات تطويريه للرفع من المستوى المهني لمنسوبيهم من الموظفين الإداريين والإداريات، وذلك عبر تقديم حزمة من الحقائب التدريبية المصممة وفق معايير عالمية، متضمنة على أكثر من خمسين تخصص في مجالات وظيفية واسعة لتتواكب مع مختلف ما يقدمه الموظف والموظفة من خدمات في الإدارات التعليمية والمدارس، يأتي في مقدمتها : البرامج المتخصصة بمجال القانون والمتابعة وطرق التحقيق، كذلك البرامج التي تعنى بإدارة الأعمال المكتبية والسكرتارية، إضافة لبرامج تطوير الموارد البشرية، وصولاً لبرامج في القيادة وكيف ستكون صفات القائد وفقاً لما تتطلبه المرحلة المبنية على معايير رؤية 2030

وفي الختام تقدم مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور التويجري، بخالص الشكر والتقدير لمدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ولمدير الموارد البشرية بتعليم الشرقية عبدالله العيسى، على حسن تنظيمهم للبرنامج ولما يبذلونه في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، والشكر موصول للمشرفة بالإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بالوزارة سارة القحطاني، على حضورها ومتابعتها الدقيقة لبرنامج الشرقية مما كان له دور بارز انعكس ايجاباً على نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة.