احدث الأخبار

الحملة الأمنية المشتركة تضبط (4106219) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح
أبرز المواد
 60 طالبًا على مستوى “التعليم ” في مسابقة الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 القبض على المسلح الذي اختطف شاباً بحي لبن بالرياض وهدده بالرشاش
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا الحريق الذي اندلع في أحد القطارات في باكستان
أبرز المواد
 تسيير دوريات تركية روسية مشتركة شمال سوريا
أبرز المواد
 د.التويجري : نعمل على تأهيل مديري الموارد البشرية كمدربين لرفع المستوى المهني للموظفين من الاداريين والإداريات
المنطقة الشرقية
 حرم أمير الشرقية ترعى تخريج طالبات الكلية التقنية العالمية بالقطيف غدا السبت
المنطقة الشرقية
 الكشافة السعودية تبدأ مُشاركتها في برنامج جائزة ” رسل السلام ” بالكويت
منطقة الرياض
 إمام وخطيب المسجد الحرام : الواجب علينا كمسلمين أن نتلمس أسباب ظاهرة الطلاق ونجد طرق علاجها
أبرز المواد
 الحذيفي في خطبة الجمعة : الباب الجامع للخيرات والمنجى من العقوبات والأشمل لطرق الصالحات ,والحصن من الموبقات هو ذكر الله تبارك وتعالى
أبرز المواد
 أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر
أبرز المواد
الحملة الأمنية المشتركة تضبط (4106219) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملة الأمنية المشتركة تضبط (4106219) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد
مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح

مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح

أبرز المواد
60 طالبًا على مستوى “التعليم ” في مسابقة الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت بوادي الدواسر

60 طالبًا على مستوى “التعليم ” في مسابقة الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت بوادي الدواسر

منطقة الرياض
القبض على المسلح الذي اختطف شاباً بحي لبن بالرياض وهدده بالرشاش

القبض على المسلح الذي اختطف شاباً بحي لبن بالرياض وهدده بالرشاش

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا الحريق الذي اندلع في أحد القطارات في باكستان

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا الحريق الذي اندلع في أحد القطارات في باكستان
http://almnatiq.net/?p=793262
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الباكستاني الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب باكستان من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ” .

روابط ذات صلة

الحملة الأمنية المشتركة تضبط (4106219) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملة الأمنية المشتركة تضبط (4106219) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح

مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح
60 طالبًا على مستوى “التعليم ” في مسابقة الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت بوادي الدواسر

60 طالبًا على مستوى “التعليم ” في مسابقة الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت بوادي الدواسر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*