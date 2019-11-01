القبض على المسلح الذي اختطف شاباً بحي لبن بالرياض وهدده بالرشاش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديوهات توثق عملية القبض على الشخص المسلح برشاش الذي ظهر في مقطع يهدد شاب ويضعه في شنطة سيارته بحي لبن بالرياض .
وظهر في مقطع الفيديو الشخص المسلح وهو يهدد الشاب الذي وضعه في شنطة سيارته في حي لبن بالرياض ، فيما يطلب الشاب من الشخص المسلح الهدوء حتى لا يطلق عليه النار خوفاً على حياته .وتمكن الشخص المسلح من إغلاق شنطة السيارة على الشاب ، وثم تحرك بها ولم يتم معرفة وجهته .
وأظهرت الفيديوهات الجديدة ، سيارة المشتبه به وقد اصطدمت بسيارات أخرى ، وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المشتبه به بعد مطاردة أمنية .
وينتظر أن يصدر بياناً من الجهات الأمنية لكشف الملابسات .
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