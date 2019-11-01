القبض على المسلح الذي اختطف شاباً بحي لبن بالرياض وهدده بالرشاش

وظهر في مقطع الفيديو الشخص المسلح وهو يهدد الشاب الذي وضعه في شنطة سيارته في حي لبن بالرياض ، فيما يطلب الشاب من الشخص المسلح الهدوء حتى لا يطلق عليه النار خوفاً على حياته .وتمكن الشخص المسلح من إغلاق شنطة السيارة على الشاب ، وثم تحرك بها ولم يتم معرفة وجهته .