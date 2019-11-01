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القبض على المسلح الذي اختطف شاباً بحي لبن بالرياض وهدده بالرشاش

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القبض على المسلح الذي اختطف شاباً بحي لبن بالرياض وهدده بالرشاش

القبض على المسلح الذي اختطف شاباً بحي لبن بالرياض وهدده بالرشاش
http://almnatiq.net/?p=793266
المناطق - متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديوهات توثق عملية القبض على الشخص المسلح برشاش الذي ظهر في مقطع يهدد شاب ويضعه في شنطة سيارته بحي لبن بالرياض .

وأظهرت الفيديوهات الجديدة ، سيارة المشتبه به وقد اصطدمت بسيارات أخرى ، وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المشتبه به بعد مطاردة أمنية .

وينتظر أن يصدر بياناً من الجهات الأمنية لكشف الملابسات .

 

 

 

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