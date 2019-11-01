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مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح

مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح

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مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح

مصادر أمنية : مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام غير صحيح
http://almnatiq.net/?p=793277
المناطق - متابعات

أكدت مصادر أمنية أن الأخبار المتداولة حول تدوين مخالفة ارتداء “الشورت” للرجال ضمن مخالفات الذوق العام هي أنباء غير صحيحة.

وأوضحت المصادر “لعكاظ” أن هذه المخالفة لا تستوجب الغرامة مشددة على أن المادتين السابعة والتاسعة في اللائحة تنصان على معاقبة كل مخالف طبقاً للعقوبات المحددة، ولا يجوز المعاقبة على أي سلوك لم يرد بشأنه نص في جدول المخالفات.

وأكد المصدر على ضرورة أن تكون محاضر الضبط دقيقة ومكتملة البيانات ، كما يجب أن تدون أسباب العقوبة وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم والتوقيع بشكلٍ واضح.

وأشار المصدر أن المخالفات الخاصة بجانب اللباس تنحصر ما بين ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم أو ملابس تحمل عبارات أو صور تخدش الحياء أو أشكالاً عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية، كما تم تحديد لائحة قواعد لزوار المملكة على ألا تكون ملابسهم كاشفة للصدر أو قصيرة فوق الركبة أو تكشف الجسد.

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