أمير عسير يطلق الحملة التعريفية لـ”لائحة الذوق العام” في محافظات ومراكز المنطقة

المناطق - أبها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أن لائحة الذوق العام التي تم إقرارها من قيادة هذه البلاد، هي رسالة للعالم أجمع بأن لدينا مبادئنا وعاداتنا وقيمنا التي نتباهى بها وننطلق من خلالها نحو مستقبل زاهر بعون الله.

وقال سموه في كلمته التي ألقاها خلال إعلان إطلاق الحملة التعريفية للائحة الذوق العام في المنطقة، يجب علينا جميعاً مسؤولين ومواطنين ومقيمين، أن نتمسك بهذه القيم والعادات والمكارم واحترام الآخر، وأن نكون قدوة بقيمنا الإسلامية الرفيعة التي نتعايش بها.

وأضاف سموه: “لقد كرّم الله هذه البلاد العظيمة منذ توحيدها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بدستورها القويم “كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم” اللذان ارتكز عليهما نظام حكمها منذ تأسيسها، واليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – أصبح واجب علينا العمل بكل إخلاص وتفانٍ لتحقيق الجودة والحياة الكريمة، التي يهدفان إليها.

وأشار سموه إلى أنه لم يعد هناك مجال للعبث ولا للسلوكيات الخاطئة، فاليوم نعود للذوق العام الذي كان عليه آباؤكم وأجدادكم.

من جانبه قال عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور محمد العمري، في كلمته التي ألقاها ضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة إن الغالبية من المجتمع ينطلقون في الالتزام بآدابهم وقيمهم من القيم الإسلامية؛ والطبيعة الإنسانية التي نشأوا عليها، مشيراً إلى حرص سمو أمير منطقة عسير على تطبيق اللائحة، مؤكداً أن منظومة الأخلاق والتقاليد والقيم في عسير منظومة تؤمن بالأصالة وبحسن الوفادة.

عقب ذلك استعرض مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، تفاصيل لائحة الذوق العام ومفهومها والعقوبات التي أقرتها اللائحة، التي تبلغ 19 مخالفة، أُقرّت بالتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث أنها تطبق على مرتادي الأماكن العامة لكل من ينتهك منظومة القيم والأخلاق ويتسبب في الأذى والإضرار بمرتاديها، مشيراً إلى أنه جرى تعميد الجهات المرتبطة بشرطة عسير لسرعة إنفاذ التوجيه الكريم ومباشرة البدء في تطبيق اللائحة وإعداد النماذج الخاصة بها.

يذكر أن الحملة التعريفية للائحة الذوق العام التي تم الإعلان عنها الثلاثاء الماضي بتوجيه سمو أمير منطقة عسير بمقر إمارة المنطقة، تمت بالتزامن مع جميع المحافظات في منطقة عسير، وجرى نقلها عبر الاتصال المرئي المباشر في جميع المحافظات، بالإضافة لإطلاق الحملة التعريفية في المدارس والكليات والمؤسسات للعمل بها وتفعيل الأهداف، التي تحملها اللائحة لحفظ حقوق الآخرين والظهور بسلوك أكثر تحضّراً.