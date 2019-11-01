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إنشاء صندوق استثماري مخصص لفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة

إنشاء صندوق استثماري مخصص لفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة
http://almnatiq.net/?p=793296
المناطق - متابعات

نشرت جريدة ام القرى الجريدة الرسمية في عددها 4803 الصادر اليوم الجمعة 2/3/ 1441 هـ ، أمراً ملكياً يتضمن إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني ، وجاء نص الأمر المكي الكريم  :

 

أمر ملكي رقم (أ/91) وتاريخ 21-2-1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطـلاع علـى النـظام الأسـاسـي للحـكـم، الصـادر بالأمـر الملكــي رقـم (أ/90) بتاريخ

1412-8-27هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13-1-1439هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

ثانيـــــاً: يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:

 

1- صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً

2- صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضواً

3- صاحب السمو الملكي الأمير /عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضواً

4- صاحب السمو الأمير /بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضواً

5- معالي الاستاذ/هندي بن عبدالله السحيمي عضواً

6- الاستاذ/عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضواً وأميناً

7- اثنين من ذوي الخبرة المالية يعينهما المجلس عضوين

ثالثـــــاً: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.

رابعـــاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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