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أسعار النفط ترتفع مدعومةً بآمال بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بآمال بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني
http://almnatiq.net/?p=793299
المناطق - واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم ، بفضل مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في بكين.
وارتفع خام الياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 59.87 دولار للبرميل، لكنه يظل متجهاً صوب التراجع بنحو 3.4 بالمئة في الأسبوع.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا إلى 54.49 دولار لبرميل، مما سيُبقي الخام بصدد تكبد خسائر أسبوعية تزيد عن 3.8 %.
وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على النفط، بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم: إن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة، ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف نوفمبر الجاري.

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