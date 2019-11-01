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أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية

أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية

منطقة مكة المكرمة

أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية

أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=793303
المناطق - واس

استعادت أمانة محافظة جدة (14000م) من الأراضي الحكومية , التي جرى الاستيلاء عليها من قبل معتدين بغير وجه حق ، بعد أن أقاموا عليها إحداثات مختلفة ، وذلك ضمن جهود بلدية طيبة الفرعية المستمرة في الحفاظ على الأراضي الحكومية.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل المالكي ، أن البلدية ممثلة بقسم مراقبة المباني والتعديات قامت بـإزالة مجموعة من حظائر الأغنام والغرف المُكتملة وغير مكتملة البناء , التي جرى استحداثها بشكل عشوائي داخل الأراضي الحكومية ، كما قامت بحملة تفتيشية على مجمع الصناعات الخفيفة والورش وصيانة السيارات بطريق عسفان ، أسفرت عن إغلاق 60 محلاً مخالفاً.

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