وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” خبراني “..

العارضة -فضه عطيف ؛

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وجموع من المصلين بعد صلاة العصر اليوم بجامع أبو بكر الصديق بأسكان العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي أول عبدالرحمن يحي محمد الخبراني أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

من جانبهم عبر والد وذو الشهيد ” الخبراني” عن فخرهم واعتزازهم بإستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمة ، والد وذوو الشهيد ووكيل محافظة العارضة يحي بن جبريل الحكمي وعدداً من منسوبي حرس الحدود ومشايخ وأهالي المحافظة.

