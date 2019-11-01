الفيصلي يستعيد انتصاراته على حساب ضمك

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حقق الفيصلي فوزاً على ضيفه ضمك بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح البرازيلي لويس غوستافو ثنائية الفيصلي في الدقيقة 15 بلمسة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، قبل أن يضيف خالد الغامدي ثاني الأهداف في الدقيقة 57 من رأسية مميزة.

واستعاد الفيصلي انتصاراته بعد خسارته الأولى هذا الموسم أمام التعاون في الجولة الماضية رافعاً رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.