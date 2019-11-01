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تم زراعة الرباط الصليبي الخلفي والأمامي والجانبي الأنسي..

فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة يجري عمليتين نوعيتين لمريضين تعرضا لخلع في الركبة وتهتك في الأربطة

فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة يجري عمليتين نوعيتين لمريضين تعرضا لخلع في الركبة وتهتك في الأربطة
http://almnatiq.net/?p=793323
الدمام - عسير

أجرى فريق طبي متخصص بوحدة الإصابات الرياضية بمنطقة عسير عمليتين نوعيتين بمستشفى أحد رفيدة العام لزراعة كل من الرباط الصليبي الخلفي و الرباط الجانبي الأنسي و الرباط الصليبي الأمامي بواسطة منظار الركبة في عملية واحدة لمريضين تعرضا لحادث مروري أدى الى خلع بالركبة لكل منهما نتج عنه تهتك بأربطة الركبة.

وبينت صحة عسير أن العمليتين تم إجراؤها من قبل فريق طبي متخصص بالإصابات الرياضية بقيادة رئيس قسم جراحة العظام و استشاري الإصابات الرياضية الدكتور فايع عسيري و بمشاركة كل من الدكتور عبدالله الفيفي و الطبيبين المقيمين الدكتور عبدالله القحطاني و الدكتور علي الشريف، و نخبة من قسم التخدير و فنيي العمليات، و قد تكللت العمليتين بالنجاح ولله الحمد حيث وفرت صحة عسير جميع الإمكانات اللازمة والحديثة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية والهامة.

و قدم الدكتور فايع عسيري شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري والمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح و مدير مستشفى أحد رفيدة العام الدكتور عبدالله الأسمري على الدعم اللا محدود الذي تحضى به وحدة الإصابات الرياضية و المناظير بالمنطقة و عمل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في منطقة عسير.

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