المبرزي يُتوج بالبطولة الآسيوية للتنس

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تُوج اللاعب السعودي عبداللطيف المبرزي بالمركز الأول في البطولة الآسيوية للتنس تحت سن 14 سنة, التي اختتمت عصر اليوم على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالمنطقة الشرقية بعد فوزه في المباراة النهائية على الكويتي محمد بوعباس بمجموعتين دون رد (0/6_1/6).

وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي المبرزي بكأس المركز الأول، فيما سلّم اللاعب الكويتي محمد بوعباس كأس المركز الثاني، وحقق المركز الثالث السعودي بدر ادريس، فيما حقق المركز الرابع الكويتي يعقوب المحمد.

كما توج العجاجي الفريق الكويتي المكون من حسين الشطي ويعقوب المحمد بكأس المركز الأول في بطولة، الزوجي وسلم اللاعبين السعوديين عبداللطيف المبرزي وبدر ادريس كأس المركز الثاني، وحقق المركز الثالث الأمريكي جيمس بلير والسعودي محمد خليل، كما جرى تكريم حكام البطولة.

ورفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على هذا الانجاز الجديد للعبة التنس الذي لم يكن ليتحقق لولا الله ثم دعم سموه الكريم لرياضة التنس والشكر موصول لمساعده معالي الاستاذ عبدالاله الدلاك.

وقال العجاجي :” هذه النتيجة هي ثمرة عمل متواصل للاتحاد السعودي للتنس ونسعى لمواصلة هذه الإنجازات في ظل الرعاية والاهتمام الذي يجده قطاع الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -“.

يشار إلى أن البطولة شارك فيها 36 لاعباً من 12 دولة هي الكويت، وأمريكا، وهونغ كونغ، والأردن، وبريطانيا، وباكستان، والهند، وكندا، وسيرلنكا، واسبانيا، وسويسرا، وفرنسا والفلبين, بالإضافة إلى السعودية، فيما تنطلق البطولة الثانية يوم الاثنين المقبل على ملاعب إعداد القادة بالرياض.