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بالفيديو.. شرطة حائل تقبض على سائق حافلة عرّض حياته وحياة المسافرين للخطر

بالفيديو.. شرطة حائل تقبض على سائق حافلة عرّض حياته وحياة المسافرين للخطر

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بالفيديو.. شرطة حائل تقبض على سائق حافلة عرّض حياته وحياة المسافرين للخطر

بالفيديو.. شرطة حائل تقبض على سائق حافلة عرّض حياته وحياة المسافرين للخطر
http://almnatiq.net/?p=793343
المناطق - حائل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه وبالإشارة لما جرى تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور ، باتجاه طريق حائل العلا, مشكلاً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين 1441/2/29هـ. ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق بفضل من الله, من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها، مواطن بالعقد الخامس من العمر، دون أن يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع عبر الواتس اب ،تظهر حافلة تسير بسرعة عالية على طريقحائل-العلا,فيما ظهر محاولة امن الطرق بمركز دليهان، بمحاولة استيقافه ،عبر توجيه النداء له وإطلاق الاعيرة النارية لتخويفه، إلا ان لم يتوقف ،وبعد عدة محاولات تم استيقافه،بمساعدة بعض المواطنين فتم القبض عليه وتسليمه للجهات الامنية ذات العلاقة.

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