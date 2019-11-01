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رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين ببطولة بنبان للسيارات اللاسلكية

رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين ببطولة بنبان للسيارات اللاسلكية

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رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين ببطولة بنبان للسيارات اللاسلكية

رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين ببطولة بنبان للسيارات اللاسلكية
http://almnatiq.net/?p=793346
المناطق - واس

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد “تحكم” سعود الفغم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية “سيارات دراق ريس” التي نظمها الاتحاد اليوم في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.
وجاء في المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية محمد الشويخ، وحل ثانياً باسل الظاهر وفي المركز الثالث علي البراهيم.
وفي فئة سيارات البنزين حل أولاً فيصل الدخيل وثانياً ادريس الخلف وفي المركز الثالث حمود الحمود.

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