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غوتيريش يطالب أردوغان باحترام العودة الطوعية للاجئين

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غوتيريش يطالب أردوغان باحترام العودة الطوعية للاجئين

غوتيريش يطالب أردوغان باحترام العودة الطوعية للاجئين
http://almnatiq.net/?p=793355
المناطق - وكالات

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن المنظمة الدولية ستنظر في خطة تركية تهدف الى نقل قسم من اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد الى “منطقة آمنة” في سوريا.

وعرض أردوغان هذه الخطة على غوتيريش، خلال اجتماع جرى عقده الجمعة في اسطنبول، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، في بيان.

وأكد غوتيريس ضرورة احترام “المبادىء الأساسية المرتبطة بالعودة الطوعية والآمنة واللائقة للاجئين” إلى بلدانهم الأم”.

وقال البيان إن غوتيريش “أبلغ الرئيس (أردوغان) بأن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ستعمد فورا الى تشكيل فريق للنظر في هذا الاقتراح وإجراء مباحثات مع السلطات التركية في إطار التفويض الممنوح لها”.

وتعتزم تركيا إقامة “منطقة آمنة” في شمال شرقي سوريا، وتحديدا على أراض سيطرت عليها في هجومها الأخير على المقاتلين الأكراد، في التاسع من أكتوبر الماضي.

وتؤكد انقرة أن هذه المنطقة ستضم حتى مليونين من أصل 3.6 ملايين لاجىء سوري موجودين على أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.

وطمأن أدوغان مرارا بأن عودة اللاجئين السوريين ستكون “طوعية”، لكن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهمتا أنقرة، في أكتوبر، بأنها رحلت بالقوة سوريين إلى بلادهم، خلال الأشهر التي سبقت الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا.

ورفضت الخارجية التركية هذه الاتهامات، مؤكدة أن تركيا تلتزم “بدقة” مبدأ “عدم ترحيل” اللاجئين ولم تبدل نهجها.

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