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برعاية خادم الحرمين.. توقيع اتفاق الرياض بخصوص عدن الثلاثاء المقبل

برعاية خادم الحرمين.. توقيع اتفاق الرياض بخصوص عدن الثلاثاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=793358
المناطق - الرياض

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الجمعة، أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض ستتم يوم الثلاثاء المقبل، مبيناً أن التوقيع سيتم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء.

وقال الوزير اليمني في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم: إن هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة وفخامة الرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية، بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وثمن وزير الإعلام اليمني، عالياً الجهود المتواصلة من المملكة العربية السعودية لإنجاز الاتفاق والعمل على توحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأداته الحوثية ودعم جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضية، وهي مواقف تاريخية مشهوده للمملكة.

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