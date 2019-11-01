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مندوبية المملكة باليونيسكو تقيم حفل غداء لضيوف اليونسكو

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مندوبية المملكة باليونيسكو تقيم حفل غداء لضيوف اليونسكو

مندوبية المملكة باليونيسكو تقيم حفل غداء لضيوف اليونسكو
http://almnatiq.net/?p=793361
المناطق - واس

أقامت مندوبية المملكة لدى اليونسكو أمس في العاصمة الفرنسية باريس حفل غداء لضيوف مؤتمر اليونسكو السابع للأطراف للميثاق الدولي لمحاربة المنشطات في الرياضة، بحضور مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والمندوب الدائم للمملكة لدى “اليونسكو” الدكتور إبراهيم البلوي، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح محمد القنباز.
وكان حفل الغداء على هامش المؤتمر الذي اختتمت فعالياته اليوم بحضور أكثر من 188 دولة، واتخب فيه انتخاب السيد ماركوس دياز رئيساً جديداً للمؤتمر للسنتين المقبلة.

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