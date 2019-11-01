الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة على عدة محاور

المناطق - الرياض

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عدة مناطق في قطاع غزة بعد إطلاق عدة قذائف على بلدات جنوبي إسرائيل، حسبما أفادت مصادر صحفية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن 7 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة وتم اعتراضها من قبل منظومة “القبة الحديدية”.

وأورد مراسل “rt” لاحقا أن دفعة جديدة من الصواريخ تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل، الأمر الذي أكده الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على “تويتر”.

فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن نحو 10 صواريخ أطلقت نحو مدينة سديروت مساء الجمعة.

ووردت أنباء أولية عن إصابة منزل بشكل مباشر في سديروت إثر سقوط أحد الصواريخ على المدينة.

وأكدت بلدية سديروت حدوث تلف في المنزل، دون وقوع إصابات، مضيفة أن موظفي البلدية وصلوا إلى الموقع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق قذائف صاروخية من هناك.