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الصين تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن حول التجارة

الصين تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن حول التجارة
http://almnatiq.net/?p=793374
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن توصل فريقي المفاوضين الصيني والأمريكي إلى اتفاق مبدئي بشأن التجارة بين البلدين.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى اتصالا هاتفيا مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الجانبين “أجريا مناقشة جدية وبناءة حول كيفية معالجة النقاط الأساسية التي تتصدر اهتمامهما وتوصلا إلى اتفاق على المبادئ”.

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا أيضا ترتيب المناقشات التالية حول الموضوع.

من جانبه، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن إحراز “تقدم في مختلف المجالات” خلال مناقشات لايتهايزر ومنوتشين مع الصين، مضيفا أن الجانبين يعملان على حل بعض المسائل المنفصلة، وأن المناقشات ستستمر على مستوى أدنى.

ولم يؤكد المكتب الأمريكي التوصل إلى الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه الجانب الصيني.

يذكر أن الولايات المتحدة والصين تعملان على اتفاق حول التجارة، يراد منه إنهاء “حرب الرسوم التجارية” التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق.

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