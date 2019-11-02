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النفط يقفز 4 % وينهي الأسبوع على انخفاض

النفط يقفز 4 % وينهي الأسبوع على انخفاض
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المناطق - وكالات

صعدت أسعار النفط حوالي 4 بالمئة، الجمعة، بدعم من علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في البلدين كليهما، بما في ذلك الوظائف الأميركية ونشاط المصانع الصينية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة حوالي 0.4 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار 3.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل، لكنها هبطت 0.8 بالمئة على مدار الأسبوع.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والقادم.

وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام القادم.

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