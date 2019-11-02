كاليفورنيا.. قتلى في إطلاق نار خلال احتفالات الهالوين

المناطق - وكالات

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم فيما جرح آخرون، الخميس، إثر إطلاق نار خلال الاحتفال بهالوين قرب مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وفق ما ذكرت السلطات ووسائل الإعلام المحلية.

وكتبت شرطة منطقة كونترا كوستا صباح الجمعة “أربعة قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق النار في أوريندا. سننشر المزيد من التفاصيل لاحقا”.

ووقع إطلاق النار خلال احتفال بهالوين في منزل تم استئجاره عبر موقع “إيربي إن بي” حوالى الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت غ) في مدينة أوريندا التي تبعد نحو ثلاثين كيلومترا عن سان فرانسيسكو، بحسب ما ذكرت شبكة التلفزيون “ان بي سي باي اريا”.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح تسعة آخرون في إطلاق نار في حفلة بمناسبة هالوين في جنوب لوس أنجليس مساء الثلاثاء.