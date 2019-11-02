أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية

أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية

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أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية

أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=793406
المناطق_جدة

استعادت أمانة محافظة جدة (14000م) من الأراضي الحكومية , التي جرى الاستيلاء عليها من قبل معتدين بغير وجه حق ، بعد أن أقاموا عليها إحداثات مختلفة ، وذلك ضمن جهود بلدية طيبة الفرعية المستمرة في الحفاظ على الأراضي الحكومية.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل المالكي ، أن البلدية ممثلة بقسم مراقبة المباني والتعديات قامت بـإزالة مجموعة من حظائر الأغنام والغرف المُكتملة وغير مكتملة البناء , التي جرى استحداثها بشكل عشوائي داخل الأراضي الحكومية ، كما قامت بحملة تفتيشية على مجمع الصناعات الخفيفة والورش وصيانة السيارات بطريق عسفان ، أسفرت عن إغلاق 60 محلاً مخالفاً.

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