وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش

المناطق_ فضه عطيف

اوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان بأنه في تمام الساعة٠٢:٣٣ صباح هذا اليوم تلقى مركز التحكم والتوجية بمحافظة بيش بلاغا عن حادث تصادم وقع على الطريق الدولي بين باص يقل (٥٣) راكبا وشاحنة وعلى الفور تم تحريك ٣ فرق للموقع حيث قامت بإخراج المصابين وفك المحتجزين نتج عن الحادث اصابة ٦ أشخاص ووفاة شخصين تم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفيات وسلم الموقع للمرور.