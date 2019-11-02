وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش

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وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش

وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش
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المناطق_ فضه عطيف
اوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان بأنه في تمام الساعة٠٢:٣٣ صباح هذا اليوم تلقى مركز التحكم والتوجية بمحافظة بيش بلاغا عن حادث تصادم وقع على الطريق الدولي بين باص يقل (٥٣) راكبا وشاحنة وعلى الفور تم تحريك ٣ فرق للموقع حيث قامت بإخراج المصابين وفك المحتجزين نتج عن الحادث اصابة ٦ أشخاص ووفاة شخصين تم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفيات وسلم الموقع للمرور.

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