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«أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

«أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
http://almnatiq.net/?p=793412
المناطق_الرياض

أعلنت شركة مصفاة أرامكو «ساسرف»، توفر وظائف شاغرة للحاصلين على بكالوريوس في الهندسة وإدارة الأعمال

وتشمل مسميات الوظائف المتاحة، «مهندس عمليات، مستشار رعاية موظفين، مهندسًا رئيسيًّا، محلل أمن معلومات»

وتتباين شروط الوظائف المتاحة وفقًا لمسمى كل منها؛ فتتطلب وظيفة «مهندس عمليات» الحصول على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها، وخبرة ثلاث سنوات في ذات المجال، فيما تتطلب وظيفة «مستشار رعاية موظفين» الحصول على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وخبرة خمس سنوات في ذات المجال

ويشترط للتقدم لوظيفة «مهندس رئيسي»، الحصول على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها، وخبرة عشر سنوات في أعمال الصيانة أو أي مجال مماثل، فيما يشترط لوظيفة «محلل أمن معلومات»، الحصول على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو أمن المعلومات أو أي مجال ذي صلة، وخبرة ثلاث سنوات، ويكون التقديم للوظائف عبر الرابط (اضغط هنا)

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