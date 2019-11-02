تقرير يحذر: نقص إمدادات الدم في العالم

تقرير يحذر: نقص إمدادات الدم في العالم

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تقرير يحذر: نقص إمدادات الدم في العالم

تقرير يحذر: نقص إمدادات الدم في العالم
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المناطق_الرياض

كشف تقرير دولي حديث أن 119 من أصل 196 دولة، معظمها في أفريقيا وأوقيانوسيا وجنوب آسيا، لا تملك إمدادات كافية من الدم لتلبية متطلبات مستشفياتها. واستند التقرير إلى دراسة أجراها باحثو جامعة واشنطن، إذ تبين أن جنوب السودان هي الدولة الأكثر احتياجا لإمدادات الدم في أفريقيا، ويتوفر لديها 46 وحدة فقط لكل 100 ألف فرد. بينما توصي منظمة الصحة العالمية بامتلاك الدول ما لا يقل عن 10 وحدات تبرع لكل 1000 شخص. وقال الباحثون إن حاجة أفريقيا للدم تزيد بمقدار 75 مرة عن المتوفر، كما وجدوا أن الهند أكثر الدول الآسيوية فقرا للدم، إذ تعاني من عجز مخيف يصل إلى 41 مليون وحدة دم. فيما أكدت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة Lancet أن كل دولة تحتاج إلى المزيد من إمدادات الدم، أكثر من هدف المنظمة، ما يستوجب الاستثمار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لتوسيع خدمات نقل الدم

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