“الطيران المدني”: 10 ريالات على المسافرين بالرحلات الداخلية.. وهؤلاء معفون

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أقرت الهيئة الهامة للطيران المدني استحداث أجور مرافق المطار ABC نظير استخدام المسافرين لصالات المطار والمرافق التابعة لها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات فيها

وقررت الهيئة تحصيل مبلغ 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية بمطارات المملكة كأجور استخدام مرافق المطار

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي أن جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين اعتباراً من 1-1-2020 وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري

وأكد العتيبي أنه سيتم إعفاء فئات الرضع وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف من دفع أجر استخدام مرافق المطار، وكذلك أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تسجيلهم في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك والطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني وكذلك الركاب المواصلون ترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار

وأضاف أنه سيتم التنسيق مباشرة بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات لتحديد قيمة مبالغ التسويات المالية المستحقة على التذاكر المباعة قبل تاريخ تعميم الهيئة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة من تاريخ 1-1-2020 المذكورة في التعميم وبعدها

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة طلب التسوية المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمطار والإدارة العامة للإيرادات بالهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد وفي حال تأخر سداد مستحقات أجور استخدام المرافق فإنه يحق لأي مطار في المملكة تطبيق الإجراءات النظامية على الناقلات الجوية بشكل مباشر، لافتاً إلى أنه ستخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة إما بالزيادة أو التخفيض كل ثلاث سنوات اعتباراً من 1-1-2020 حسب حالة معدلات التضخم أو الانكماش، كما سيتم إدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي