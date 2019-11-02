هدف محرز «التاريخي» في امتحان للفيزياء

هدف محرز «التاريخي» في امتحان للفيزياء

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هدف محرز «التاريخي» في امتحان للفيزياء

هدف محرز «التاريخي» في امتحان للفيزياء
رياض محرز
http://almnatiq.net/?p=793435
المناطق_الرياض

فوجئ طلاب مدرسة ثانوية بولاية البويرة، جنوبي الجزائر، بصورة نجم كرة القدم رياض محرز في اختبار الفيزياء، فيما كان هدفه في شباك منتخب نيجيريا محور الاختبار. وفي ورقة الأسئلة، التي تناقلتها وسائل إعلام جزائرية وعدد من المنصات، تمحور أغلب الأسئلة على على هدف الوقت بدل الضائع من نصف نهائي بطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر أخيرا، وتوج بها «محاربو الصحراء». ومنح الممتحن الطلبة بعض المعطيات بشأن الركلة الحرة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلب منهم إيجاد استنتاجات؛ منها سرعة الكرة، وطاقتها، وقوة احتكاكها بالهواء، وغيرها. وفتح الهدف الذي سجله لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الباب أمام منتخب الجزائر لبلوغ نهائي البطولة، قبل أن يحسم محرز وزملاؤه اللقب الثاني في تاريخ بلاده. ويعتبر محرز (28 عاماً) هدفه في نيجيريا «الأفضل في مشواره الكروي»

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