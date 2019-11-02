“ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020

“ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020

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“ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020

“ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020
http://almnatiq.net/?p=793457
المناطق_وكالات

كشفت شركة المقاهي الأمريكية، “ستاربكس”، عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع المالي الرابع “المنتهي في الثلاثين من سبتمبر”، والتي شملت إيرادات أعلى من التوقعات.

وبلغت إيرادات الشركة الفصلية 6.75 مليار دولار مقابل توقعات بوصولها لـ 6.68 مليار دولار أي بارتفاع بحوالي 7%.

وقدمت الشركة أيضًا توقعاتها المالية لعام 2020، حيث توقعت إضافة 2000 موقع جديد لـ Starbucks في جميع أنحاء العالم، مع استمرار التوسع في الولايات المتحدة والصين. وتوقعت أيضاً نمو الإيرادات في حدود 6% إلى 8% ونمو مبيعات المتاجر العالمية نفسها من 3% إلى 4%.

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