احدث الأخبار

بر العارضة تصرف اكثر من 270 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية
أبرز المواد
 تقرير سنوي صادر عن الخارجية الأميركية : قطر لم توقع على قانون مكافحة #الإرهاب ومحاكمات شكلية ضد الإرهابيين
أبرز المواد
 “ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020
أبرز المواد
 وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش
أبرز المواد
 وزير الطاقة الأميركي يرفض المثول أمام التحقيق الخاص بمساءلة ترمب
أبرز المواد
 أمانة جدة تستعيد 14 ألف متر من الأراضي الحكومية
أبرز المواد
 ترامب:ترامب “إن معاملة وسائل الإعلام للكلب “كونان” أفضل من تعاملها معي
أبرز المواد
 حملات انتقامية ضد متاجر الأدوية في صنعاء
أبرز المواد
 قتلى وجرحى وتدمير آليات حوثية في كتاف
أبرز المواد
 هونغ كونغ تتأهب لاحتجاجات جديدة بعد اشتباكات «عيد الهالوين»
أبرز المواد
 محلل الطقس نواف العنزي: يكشف عن موعد خروج الفقع
أبرز المواد
 داعش» يفرض حصاراً على هوية زعيمه الجديد
أبرز المواد
بر العارضة تصرف اكثر من 270 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

بر العارضة تصرف اكثر من 270 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

أبرز المواد
تقرير سنوي صادر عن الخارجية الأميركية : قطر لم توقع على قانون مكافحة #الإرهاب ومحاكمات شكلية ضد الإرهابيين

تقرير سنوي صادر عن الخارجية الأميركية : قطر لم توقع على قانون مكافحة #الإرهاب ومحاكمات شكلية ضد الإرهابيين

أبرز المواد
“ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020

“ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020

أبرز المواد
وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش

وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش

أبرز المواد

بر العارضة تصرف اكثر من 270 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

بر العارضة تصرف اكثر من 270 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية
http://almnatiq.net/?p=793458
المناطق_فضة عطيف
صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ وقده(270044) ريال لعدد (619) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر “السلة الغذائية” الشهرية  لشهر صفر  1441هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية, لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وإذ تشكر الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

روابط ذات صلة

تقرير سنوي صادر عن الخارجية الأميركية : قطر لم توقع على قانون مكافحة #الإرهاب ومحاكمات شكلية ضد الإرهابيين

تقرير سنوي صادر عن الخارجية الأميركية : قطر لم توقع على قانون مكافحة #الإرهاب ومحاكمات شكلية ضد الإرهابيين
“ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020

“ستاربكس” تعلن نتائج أرباحها الفصلية .. وتكشف عن عدد الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها في 2020
وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش

وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي في بيش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*