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تقرير سنوي صادر عن الخارجية الأميركية : قطر لم توقع على قانون مكافحة #الإرهاب ومحاكمات شكلية ضد الإرهابيين

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تقرير سنوي صادر عن الخارجية الأميركية : قطر لم توقع على قانون مكافحة #الإرهاب ومحاكمات شكلية ضد الإرهابيين

تقرير سنوي صادر عن الخارجية الأميركية : قطر لم توقع على قانون مكافحة #الإرهاب ومحاكمات شكلية ضد الإرهابيين
http://almnatiq.net/?p=793459
المناطق_وكالات

كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي أَن قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، حيث مازال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري. وألمح إلى أن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب، وغالبا ما تنتهي تلك المحاكمات بدون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف

وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الإرهاب للعام 2018 ، الذي أعلنت عنه الجمعة، أن الحكومة القطرية وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حتى الآن، ومازال القانون ينتظر الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء والأمير تميم

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