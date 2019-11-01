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أمانة الشرقية: 115 ألف فانوس LED توفر ما يقارب الـ 48 مليون ريال سنويا

أمانة الشرقية: 115 ألف فانوس LED توفر ما يقارب الـ 48 مليون ريال سنويا

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أمانة الشرقية: 115 ألف فانوس LED توفر ما يقارب الـ 48 مليون ريال سنويا

أمانة الشرقية: 115 ألف فانوس LED توفر ما يقارب الـ 48 مليون ريال سنويا
http://almnatiq.net/?p=793460
المناطق_الدمام

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن أن المبادرة التي أطلقتها الأمانة، والتي تهدف الى تحويل فوانيس الانارة الى إنارة موفرة للطاقة بتقنية ( LED)، بالتعاون مع شركة ترشيد، ستوفر ما يقارب الـ 48 مليون ريال سنويا، أي ما يعادل 78% من الطاقة الكهربائية، من قيمة رسوم استهلاك التيار الكهربائي للإنارة بحاضرة الدمام، والتي ستحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة المنبعثة من الفوانيس التقليدية بواقع 98,000 طن متري سنويا، و تعادل زراعة 1.6 مليون شتلة.

جاء ذلك خلال استعراض معاليه لمراحل العمل ونسب الإنجاز في مبادرة الأمانة لاستبدال فوانيس الإنارة التقليدية بفوانيس موفرة للطاقة ( LED ) مع الشركة المنفذة “ترشيد”، بحضور وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير عام الإدارة العامة للكهرباء والإنارة المهندس مصطفى بن محمد ال توفيق، ورئيس بلدية الظهران المهندس محمد بن جاسم الجاسم، ومنسوبي شركة ترشيد، حيث استعرضت الشركة عدد الفوانيس التي تستهدفها الأمانة في المرحلة الأولى بمدن الحاضرة ( الدمام، الخبر ، الظهران ) والتي تبلغ 115 ألف فانوس بنسبة انجاز بلغت حتى الآن 92% لتكتمل المرحلة الأولى للمشروع مع بداية السنة الميلادية 2020م.

كما تم استعراض أبرز المناطق المستهدفة للمرحلة الثانية في عدد من المحافظات والتي ستنطلق قريبا وتستهدف استبدال 170 ألف فانوس، والتي تعمل بتقنية الـ  LED  لتشمل بعدها كافة محافظات المنطقة. 

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بأن المبادرة لها أهمية كبيرة وذلك من أجل ترشيد استهلاك التيار الكهربائي من جانب ومن جانب آخر، وأن العمر الافتراضي للفوانيس الجديدة تصل الى 10 سنوات ولا تحتاج للصيانة، وهذا سيوفر الكثير من المبالغ التي كانت تصرف على الصيانة مقارنة بالسابق والتي كانت تجري لها صيانة كل 3 – 4 أشهر.

وأبان ” الجبير ” بأن الفوانيس الجديدة تحقق مستوى أفضل لانتشار الضوء وإراحة العين ولا تسبب أي إزعاج بصري، حسب المواصفات والمقاييس في المدن العالمية.

كما أكد المهندس “فهد الجبير ” للإدارة المختصة بالأمانة والشركة المنفذة للمشروع بضرورة الانتهاء من جميع المشاريع في الوقت المحدد لها والالتزام بالمواصفات والمقاييس والجودة.

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