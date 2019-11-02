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بعد 4 أيام من بدء تطبيق لائحة الذوق العام …ثياب النوم أكثر مخالفة تم رصدها في المملكة !

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بعد 4 أيام من بدء تطبيق لائحة الذوق العام …ثياب النوم أكثر مخالفة تم رصدها في المملكة !

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المناطق_الرياض

أربعة أيام فقط مرت على بدء تطبيق مخالفات الذوق العام في المملكة ، بعد أن  أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، ‏وحددت اللائحة  19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال، دخلت حيز التنفيذ في 27 سبتمبر 2019.

ووفقا لموقع “العربية” ، فقد حصد ارتداء ثياب النوم في الأماكن للرجال، والملابس ذات التقليعات أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط.

وأوضح المحامي عبيد الشبوي، شملت المخالفات لبس الشورت غير المحتشم في الأماكن العامة بعد انتشار معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بنفي تغريم مرتديه، كما أن قواعد اللبس في الأماكن العامة بالسعودية أكدت مخالفة كاشف الصدر للرجال والملابس القصيرة والكاشفة للمرأة، كما نصت المادة الرابعة من لائحة الذوق العام على أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وبذلك لا يتم تطبيق هذا النظام إلا في الأماكن التي يقصدها عامة الناس وليس في السيارة أو الأماكن الخاصة.

ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

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