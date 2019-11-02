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“البيئة” تطلق مبادرة لتسجيل بيانات الأشياب عبر التطبيقات الإلكترونية

http://almnatiq.net/?p=793477

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبادرة تسجيل “بيانات الاشياب”، بهدف جمع بيانات ومعلومات الأشياب (المناهل) الصالحة وغير الصالحة للشرب، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
https://app.mewa.gov.sa/ASHYAB/
وأوضحت الوزارة، أن هذه المبادرة ستسهم في تنظيم قطاع الاشياب، وفقاً للقرارات واللوائح ذات الصلة بالقطاع، وذلك من خلال إشراك المواطنين وملاك ومشغلي الأشياب في عملية جمع البيانات عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لتسهيل إدخال المعلومات بدقة وموثوقية.
وأكدت، أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للأشياب، ودعم عمليات اتخاذ القرار لصالح تطوير قطاع المياه واستدامته، إضافة إلى تطبيق القرارات واللوائح التي تخص تنظيم هذا القطاع المهم، مشيرة إلى أن هذا التنظيم سيسهم في المحافظة على المياه ومخزونها والحد من الهدر، والحد من العشوائية، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها.
ودعت الوزارة، الأفراد والجهات ذات العلاقة إلى المشاركة في هذه المبادرة، من خلال تحديث بيانات الاشياب (المناهل

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