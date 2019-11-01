إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك تشارك في الدورة التدريبية التأسيسية للمسرح

المناطق_منى الريس

شاركت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في الدورة التأسيسية للمسرح والتي نفذتها الإدارة العامة لنشاط الطالبات بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج و الهيئة العربية للمسرح والمنعقدة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة خلال الفترة من ٢٨/ ٢ – ٣/ ٣ / ١٤٤١هـ ، حيث استهدفت منسقات برنامج المسرح المدرسي بالإدارات التعليمية على المستوى الوطني ، وكان من أهم محاورها : تعريف المسرح المدرسي ، مواصفات منشط المسرح المدرسي ، مقهوم اللعب الدرامي ، فلسفة النشاط المسرحي ، الأهداف التربوية للألهاب التربوية ، بناء العرض (التمثيل والارتجال وبناء النص انطلاقاً من الفكرة ،الوضع والحكاية) ، عناصر تكوين المشهد المسرحي ، ألعاب تمثيلية (تمارين التعبير باختلاف أدواته والارتجال ،أداء الأدوار وتمييزها) ، تطبيقات عملية لإعداد النشاط المسرحي .

وقد مثلت تعليم تبوك منسقة البرنامج رئيسة النشاط الثقافي والاجتماعي أ.مريم الفدّا .