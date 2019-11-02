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الأمم المتحدة: 42 قتيلًا على الأقل خلال الاحتجاجات في هايتي

الأمم المتحدة: 42 قتيلًا على الأقل خلال الاحتجاجات في هايتي
http://almnatiq.net/?p=793497
المناطق - وكالات

قتل 42 شخصًا على الأقل، فيما جرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ منتصف سبتمبر، وفق مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وعبرت المفوضية في بيان عن قلقها العميق إزاء الأزمة في هايتي، قائلةً إن قوات الأمن مسؤولة عن 19 من تلك الوفيات، فيما الأخرى ارتكبت على أيدي أفراد مسلحين أو مهاجمين مجهولين.
وقالت المتحدثة مارتا هورتادو: إن قرابة 86 شخصًا جرحوا أيضًا في أعمال العنف منذ 15 سبتمبر. وغالبية الإصابات نجمت عن الرصاص.

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