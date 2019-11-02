تجدد المظاهرات جنوبي العراق.. وموانئ النفط في الواجهة

المناطق - وكالات

أصيب أكثر من 100 شخص من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المحتجين أمام ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، السبت.

وتجددت المظاهرات أمام ميناء أم قصر في البصرة لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة.

وفي فيديو للاحتجاجات، رفع بعض المتظاهرين شعارات مناهضة لإيران وتدخلها في السؤون العراقي، وحمل أحد المحتجين لافتة كتب عليها: “الحكومة العراقية فخر الصناعة الإيرانية”.