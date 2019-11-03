ماذا تعرف عن جبنة موتزاريلا؟ إليك أصلها وفوائدها

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تعد جبنة موتزاريلا واحدة من أشهر الأجبان في العالم، لما تتميز به من سرعة وسهولة في الاستخدام في مختلف الأطباق، لا سيما البيتزا، الأمر الذي يعطيها طعما لذيذا.

وتتميز جبنة موتزاريلا بأنها غنية بالمكونات ذات العناصر المائية، وهي بالتالي قليلة الدهون، مما يجعله خيارا صحيا مثاليا لمحبي الأجبان أو أولئك الذين يتبعون حمية غذائية.

وتعود أصول جنية موتزاريلا إلى إيطاليا، ويستخدم اسم “موتزاريلا” لأي نوع من الجبن يتم تصنيعه من خلال اللف ثم القطع، ومن هان جاءت تسميتها من الإيطالية والتي تعني “يقطع”.

وكان الإيطاليون يعدون جبنة موتزاريلا التقليدية من حليب الجاموس. لكن مع عدم وجود الكثير من الجاموس لصنع هذا النوع من الأجبان، فإن معظم أجبان موتزاريلا المتوفرة حاليا في الأسواق مصنوعة من حليب البقر.

ومقارنة من الأنواع الأخرى من الأجبان، فإن جبنة موتزاريلا تعد وجبة خفيفة وذات سعرات حرارية قليلة، كما أنها تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ويحتوي 250 غراما من جبنة موتزاريلا على 18 بالمئة من كمية الكالسيوم التي يحتاجها جسم الإنسان يوميا، كما أنها تحتوي على الفسفور، وهو معدن يسمح للجسم بامتصاص الكالسيوم.