احدث الأخبار

85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها
أبرز المواد
 رجل يحقن نفسه بسم الأفاعي لمدة 30 عاما
أبرز المواد
 شاهد.. شرطة دبي تقبض على عصابة تنكرت “بزي النساء” في 47 دقيقة
أبرز المواد
 طريقة لكشف اللحوم الطازجة
منوعات
 صحيفة: صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم حاليا
أبرز المواد
 ماذا تعرف عن جبنة موتزاريلا؟ إليك أصلها وفوائدها
أبرز المواد
 النصر يفوز على أبها ويحلّ في وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 أكثر من 41 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 شرطة القصيم لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام
أبرز المواد
 مدير جامعة الإمام عبد الرحمن :نظام الجامعات الجديد نقطة تحول هامة في مسيرة الجامعات
المنطقة الشرقية
 جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”
منطقة تبوك
 سمو أمير منطقة جازان يعزي والدي وذوي الشهيدين الودعاني والخبراني
أبرز المواد
85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها

85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها

أبرز المواد
رجل يحقن نفسه بسم الأفاعي لمدة 30 عاما

رجل يحقن نفسه بسم الأفاعي لمدة 30 عاما

أبرز المواد
شاهد.. شرطة دبي تقبض على عصابة تنكرت “بزي النساء” في 47 دقيقة

شاهد.. شرطة دبي تقبض على عصابة تنكرت “بزي النساء” في 47 دقيقة

أبرز المواد
طريقة لكشف اللحوم الطازجة

طريقة لكشف اللحوم الطازجة

منوعات

صحيفة: صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم حاليا

صحيفة: صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم حاليا
http://almnatiq.net/?p=793510
المناطق - وكالات

احتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضي CIES.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن محمد صلاح تفوق على العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا بقائمة أغلى اللاعبين، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضي CIES.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان القائمة بعدما بلغت قيمته التسويقية 230 مليون جنيه إسترليني، فيما حل صلاح في المركز الثاني بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني متقدما على كل من رحيم سترلينغ وليونيل ميسي وسانشو، وساديو ماني، وهاري كين، وفيرمينو وأنطوان غريزمان وليروي ساني على الترتيب.

القيمة السوقية حاليًا لأغلى عشرة لاعبين باليورو:

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 252 مليون يورو.

2- محمد صلاح (ليفربول) 219.6 مليون يورو.

3- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 207.8 مليون يورو.

4- ليونيل ميسي (برشلونة) 167.4 مليون يورو.

5- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) 159.4 مليون يورو.

6- ساديو ماني (ليفربول) 157.8 مليون يورو.

7- هاري كين (توتنهام هوتسبير) 155.2 مليون يورو.

8- روبرتو فيرمينو (ليفربول) 144.2 مليون يورو.

9-أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) 143.8 مليون يورو.

10- ليروي ساني (مانشستر سيتي) 137.1 مليون يورو.

روابط ذات صلة

85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها

85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها
رجل يحقن نفسه بسم الأفاعي لمدة 30 عاما

رجل يحقن نفسه بسم الأفاعي لمدة 30 عاما
شاهد.. شرطة دبي تقبض على عصابة تنكرت “بزي النساء” في 47 دقيقة

شاهد.. شرطة دبي تقبض على عصابة تنكرت “بزي النساء” في 47 دقيقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*