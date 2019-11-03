صحيفة: صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم حاليا

المناطق - وكالات

احتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضي CIES.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن محمد صلاح تفوق على العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا بقائمة أغلى اللاعبين، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضي CIES.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان القائمة بعدما بلغت قيمته التسويقية 230 مليون جنيه إسترليني، فيما حل صلاح في المركز الثاني بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني متقدما على كل من رحيم سترلينغ وليونيل ميسي وسانشو، وساديو ماني، وهاري كين، وفيرمينو وأنطوان غريزمان وليروي ساني على الترتيب.

القيمة السوقية حاليًا لأغلى عشرة لاعبين باليورو:

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 252 مليون يورو.

2- محمد صلاح (ليفربول) 219.6 مليون يورو.

3- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 207.8 مليون يورو.

4- ليونيل ميسي (برشلونة) 167.4 مليون يورو.

5- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) 159.4 مليون يورو.

6- ساديو ماني (ليفربول) 157.8 مليون يورو.

7- هاري كين (توتنهام هوتسبير) 155.2 مليون يورو.

8- روبرتو فيرمينو (ليفربول) 144.2 مليون يورو.

9-أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) 143.8 مليون يورو.

10- ليروي ساني (مانشستر سيتي) 137.1 مليون يورو.