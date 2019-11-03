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شاهد.. شرطة دبي تقبض على عصابة تنكرت “بزي النساء” في 47 دقيقة

شاهد.. شرطة دبي تقبض على عصابة تنكرت “بزي النساء” في 47 دقيقة
http://almnatiq.net/?p=793512
المناطق - وكالات

تمكنت فرق “إدارة الجريمة المنظمة” بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، اليوم الجمعة، من القبض على عصابة إجرامية خططت لتنفيذ عملية سرقة داخل البلاد.

العصابة التي أتت من إحدى الدول الأوروبية، ولديها رصيد سابق بعمليات السرقة، قامت بتنفيذ خطة محكمة من خلال التخفي بثياب امرأة، لكن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة، وخلال أقل من 47 دقيقة وقعت العصابة بيد العدالة، كما يظهر في الفيديو الذي بثته “شرطة دبي” على قناتها في “يوتيوب”.

واستطاع منفذو الجريمة القيام بعملية سطو على ساعت ثمينة ومبالغ مالية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ3 مليون دولار، من شقة سكنية في الإمارات، لكن كاميرات المراقبة صورت تحركاتها وسهلت عمليه القبض عليها.

ودعى القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، السكان لضرورة إيداع أموالهم في البنوك وإلى استخدام برنامج “أمن السكان” الذي يهدف لتأمين مسكن مشترك في الخدمة أثناء غياب صاحبة، بحسب موقع “الإمارات اليوم”.

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