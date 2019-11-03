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رجل يحقن نفسه بسم الأفاعي لمدة 30 عاما

رجل يحقن نفسه بسم الأفاعي لمدة 30 عاما
http://almnatiq.net/?p=793513
المناطق -وكالات

أثار رجل حيرة الأطباء بعدم تأثره بمفعول سم الأفاعي، بعد أن ظل يحقن نفسه بها لمدة 30 عاما.

ويأمل الباحثون في أن تساهم حالة ستيف لودوين، في تطوير مضاد للسموم، اعتمادا على الأجسام المضادة الموجودة في جسده.

وعرض لودوين مجموعته غير العادية من الزواحف، بما في ذلك “أندر سحلية على الأرض” وأفعى مميزة بسمها الخطير.

وتعرف أفعى الأشجار الخضراء بأنها تقطن أجزاء من آسيا، وسمها خطير على البشر، إلا أن لودوين يجمع سمها ويحقن نفسه بها.

وقال صاحب الـ53 عاما إنه أصبح على دراية بمفهوم حقن سم الأفعى، ليصبح محصنا ضده عندما كان طفلا، واعترف بأن الكثيرين من الأطباء حذروه من الموت في نهاية المطاف، بسبب خطر صدمة الحساسية.

وأوضح لودوين “قالوا لي إن الكبد والكليتين لن يتحملا السم، ولكن كل 6 أشهر إلى نحو عام أخضع للاختبار وأتجاوزه”.

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