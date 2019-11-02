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انطلاق المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة بالجبيل الصناعية

انطلاق المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة بالجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=793542
المناطق - الجبيل الصناعية

ينطلق غداً الأحد المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة والذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية و يستمر لمدة يومين.

ويهدف المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة إلى مشاركة المعرفة والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تقديم الرعاية ذات الجودة للمواطنين وتعزيز نمط الحياة الصحي.

ويناقش المؤتمر أمراض السكر، وارتفاع ضغط الدم وامراض الربو، والغدة الدرقية، واخر التطورات في الطب الوقائي، و امراض هشاشة العظام، واخر التطورات في امراض الدم ، والصحة النفسية، والأمراض الجلدية وطب أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى الطب الرياضي.

ودعا المسؤولين ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل المهتمين في تقديم الرعاية الصحية للحضور والمشاركة في هذا اللقاء والالتقاء بالمختصين في مجال الرعاية الصحية والتعرف على ما تقدمة الهيئة الملكية من دعم لطب الاسرة لخدمة مجتمع الجبيل الصناعية

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