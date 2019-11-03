التعادل يحسم ديربي الرجاء والوداد في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي التي جمعت بين الرجاء والوداد المغربيين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأنهى الوداد، الفريق الضيف، شوط المباراة الأول متقدماً بهدف حمل توقيع اللاعب إسماعيل حداد في الدقيقة 32، بعد تمريرة من زميله المهاجم أيوب الكعبي, ودخل لاعبو الرجاء الشوط الثاني بكل قوة لإدراك التعادل، وكان لهم ما أرادوا بهدف حمل توقيع فابريس كايل في الدقيقة 47 من تسديدة رائعة في الزاوية اليمنى لمرمى الضيوف.

ويكفي الوداد التعادل سلباً في مباراة الإياب أو تحقيق الفوز، لضمان العبور إلى الدور المقبل، بينما يحتاج الرجاء للتعادل إيجابياً بأكثر من هدف أو الانتصار بأي نتيجة للحاق بركب الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي.

ويقام لقاء العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، لحسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل.