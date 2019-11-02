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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب أول المالكي ووكيل الرقيب الحمدي

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب أول المالكي ووكيل الرقيب الحمدي

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب أول المالكي ووكيل الرقيب الحمدي
http://almnatiq.net/?p=793568
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الرقيب أول جبران بن حسين يحي المالكي ، ولذوي وأسرة وكيل الرقيب حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي ، من منسوبي القوات البرية الذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وأعرب سموه ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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