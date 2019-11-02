بعد فرنسا وألمانيا .. إيطاليا تحظر رحلات ماهان الإيرانية

المناطق - وكالات

أفادت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، أمس الجمعة، بتوقيف رحلات شركة طيران “ماهان” الإيرانية المصنفة على قائمة العقوبات الأميركية بسبب تورطها في دعم الإرهاب.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، سيتعين على “ماهان” إنهاء رحلاتها إلى إيطاليا خلال مهلة 45 يوما، وذلك بناء على قرار حكومي أعلنه وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو قبل حوالي شهر.

يذكر أن كلا من فرنسا وألمانيا قامتا أيضًا بإلغاء رحلات “ماهان” منذ أن تم تصنيفها في قائمة العقوبات العام الماضي.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أشاد بقرار إيطاليا، في تصريحات له يوم الأربعاء الماضي، قائلاً إن “أوروبا بدأت تدرك تدريجياً طبيعة السلوك الإيراني”.

وكان قائد في فيلق القدس الإيراني، قد اعترف الأسبوع الماضي، باستخدام الطائرات المدنية التابعة لخطوط “ماهان” في نقل الجنود والعتاد إلى سوريا.

ونقلت وكالة “مهر” شبه الرسمية الإيرانية عن نصرت الله بور حسيني، أحد قادة قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، قوله إن “طائرات شركة “ماهان” العملاقة كانت تساعدنا في نقل القوات إلى سوريا على الرغم من أن مطار دمشق كان تحت القصف”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على شركة خطوط “ماهان” الإيرانية، التي لعبت دورا أساسيا في دعم الحرس الثوري الإيراني وميليشياته ووكلائه الإقليميين عن طريق نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والأموال.

وخلال العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات اقتصادية على 11 كيانا وفردا قدموا الدعم أو تعاملوا مع شركة “ماهان”، بما في ذلك البنوك التي تقدم الخدمات المالية وشركات الواجهة التي تقوم بشراء قطع غيار الطائرات ووكلاء المبيعات العامة التي قدمت تلك الخدمات في ماليزيا وتايلاند وأرمينيا.

وأكدت الخزانة الأميركية أنه بالإضافة إلى نقل الأسلحة والمقاتلين في الحرس الثوري الإيراني، تم استخدام مطار “ماهان” من قبل الحرس الثوري في مارس 2019 لنقل جثث المقاتلين الذين قضوا في القتال في سوريا إلى عدة مطارات في إيران.

وفي يوليو /تموز الماضي، حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، كافة شركات الطيران المدني من التعرض للعقوبات في حال تعاملت مع الخطوط الإيرانية سواء في عمليات النقل غير المصرح بها أو البضائع أو التكنولوجيا أو الخدمات المرتبطة بإيران.

وذكرت الوزارة أن شركة “ماهان” قامت بنقل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي تمت المصادقة على تصنيفه ضمن قائمة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 حيث يخضع لحظر سفر من قبل الأمم المتحدة.