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الجهات الأمنية بالشرقية تلقي القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل

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الجهات الأمنية بالشرقية تلقي القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل

الجهات الأمنية بالشرقية تلقي القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل
http://almnatiq.net/?p=793600
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت – بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب (10) جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الموفق.

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