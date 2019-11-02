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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الكاميروني في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الكاميروني في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الكاميروني في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة
http://almnatiq.net/?p=793603
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الكاميروني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه”.

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين”.

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